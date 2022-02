Governador Gladson diz que pode migrar para o União Brasil nos próximos dias

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre junto com o Sebrae no Acre, realizaram na noite desta quinta-feira, 24, no auditório do Senac em Brasiléia, o lançamento das consultorias Empresariais no Alto Acre. O evento que contou com a presença de empresários faz parte do Programa de Recuperação da Atividade Econômica.

Lançado em 2020 pelo Sebrae no Acre com o objetivo ajudar os negócios a atravessar o momento de crise e preparar as empresas para realizarem suas atividades no pós-pandemia, o programa conta com o Senac Acre nas visitas aos municípios com a realização dos diagnósticos e consultorias às empresas.

Este lançamento corresponde à segunda etapa do programa, que já atendeu aproximadamente 2,5 mil empresas com diagnósticos e apenas no Alto Acre atenderá 321 empresas e 963 atendimentos a essas ao longo de 2022. “É uma parceria sem precedentes na história dessas duas entidades, com um grande projeto de apoio às micro e pequenas empresas de todo o ar com foco na recuperação econômica e na manutenção e crescimento de seus empreendimentos”, enfatizou o Presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre, Leandro Domingos.

José Luiz Revollo Junior, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia (Sincobras) e conselheiro da Fecomércio explicou que os empresários de Brasiléia no momento que ainda se recuperava da alagação que atingiu o município em 2015, sofreram com a pandemia, e que programas como esse são necessários. “Que todos os empresários se sintam motivados, alegres e felizes com esse desenvolvimento, pois serão melhorias na gestão, nos recursos humanos, etc”.

O Diretor Técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos, reforçou a importância do Senac e dos diagnósticos realizados para as mais de 300 empresas atendidas no município na primeira etapa. “Agora a gente vai ter a devolutiva, segunda parte deste trabalho que é a volta com soluções precisas para cada uma das empresas, principalmente com consultoria de atendimento ao cliente e de gestão financeira que foram os principais problemas que nós identificamos”, finalizou.

A atividades do Programa de Recuperação da Atividade Econômica ao longo de 2022 pretende atender 1.311 empresas acreanas com consultorias em atendimento ao cliente, gestão de estoque, gestão financeira, identidade visual, layout de loja, marketing digital e planejamento de vendas.

