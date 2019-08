Com 5 mil reais em multas, o agricultor Marivaldo Santiago, de 52 anos, foi o primeiro a receber a folha de cadastramento para o Plano de Regularização de Multas Ambientais “Fique Legal”. O lançamento foi realizado pelo governador Gladson Cameli, na manhã deste sábado, 3, no Auditório Rio Acre, do Galpão Institucional do Parque de Exposições, com a presença dos produtores rurais, agricultores e pecuaristas de todo o estado.

O plano é a concretização da promessa feita pelo governador durante a campanha eleitoral, que visa promover a regularização das multas ambientais, garantindo os direitos às politicas públicas de fomento, financiamento bancário e projetos futuros junto à área ambiental.

“Parece pouco, mas eu não podia pagar o valor dessa multa avaliada em 5 mil reais. Por enquanto, meu nome ainda não foi negativado, mas já vim atrás de participar do plano pra evitar que isso aconteça. Se pra mim que devo pouco o plano me deixou contente imagina pra quem deve muito. Agradeço a iniciativa do nosso governador”, disse Marivaldo Santiago.

O presidente do Instituto de Meio Ambiente (IMAC), André Assem, informa que o levantamento feito de 2012 a 2018 mostra que há pelo menos 6 mil multas aplicadas no estado por crimes ambientais e, nesta primeira fase, o plano vai alcançar 600 desses processos para a regularização administrativa de cada caso apresentado.

“Nossa intenção é chegar aos 6 mil processos, mas nesta primeira fase vamos iniciar pelo Baixo Acre, alcançando 600 famílias com situação irregular. Logo que esse agricultor, produtor ou pecuarista começar a participar dos programas de regularização ofertados pelo Imac, ficarão livre do Cadin e Serasa, tendo acesso às linhas de crédito e poderão trabalhar fomentando à economia do estado”, destacou André Assem.

Gladson Cameli chegou ao lançamento animado, disse estar feliz em poder olhar no rosto dos produtores rurais e dizer que cumpriu a promessa feita em campanha.

“Quero criar oportunidades, regularizar a situação das famílias, incentivar para que possam trabalhar na legalidade e cumprir com as leis ambientais. Foi uma promessa que fiz ainda em campanha e pedi para que esperassem pra pagar suas multas, pois eu ia lançar o Plano de Regularização e beneficiar nossos produtores rurais”, finalizou o governador.

Comentários