Governador pede e recebe garantia de apoio de Ciro Nogueira para o Acre

Em Brasília, o governador Gladson Cameli solicitou e recebeu do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a garantia de apoio para diversas iniciativas de interesse do Estado, em audiência realizada nesta sexta-feira, 19, no gabinete do ministro, no Palácio do Planalto.

Entre as reivindicações do governador estão medidas visando à efetivação de financiamentos internacionais, como junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata, e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Bird.

“São recursos importantes para a população, pois destinam-se a obras estruturantes no Estado”, explicou o governador, que também pediu apoio do ministro visando à da construção do hospital universitário pretendido pela Universidade Federal do Acre.

Gladson Cameli também tratou da liberação de recursos de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União destinadas ao Estado. Recebeu de Ciro Nogueira a garantia de que está à disposição do governador “para contribuir de forma que o governo federal possa continuar levando mais benefícios e ajudando o Acre”.

Parceria

Gladson Cameli aproveitou para agradecer o apoio que o governo federal vem dando ao Acre e fez um relato das diversas iniciativas que estão sendo realizadas no Estado com recursos federais e estaduais, como educação, segurança, infraestrutura e também na saúde, especialmente no enfrentamento à pandemia gerada pelo Coronavírus (Sars-CoV-2).

Na área de segurança o governador citou, entre os resultados, o fato de o Acre ser o Estado que mais reduziu homicídios no País, registrando queda de 30%, conforme informações do Monitor da Violência, do g1, publicado neste mês de novembro. “Isso é resultado do apoio recebido do governo federal, inclusive com o enfrentamento ao narcotráfico nas fronteiras; é fruto de um trabalho de parceria que faço questão de testemunhar e agradecer”, afirmou o governador.

Gladson Cameli também fez questão de ressaltar para o ministro o apoio da bancada federal do Acre, “que dá sustentabilidade aos governos e federal e estadual”, defendeu as indicações de emendas feitas pela Bancada ao Orçamento Geral da União (OGU) com a destinação de recursos para obras estruturantes no Estado, “possibilitando aquecer a economia e gerar emprego e renda”.

O governador também frisou a importância das emendas de relator feitas ao OGU de 2021 e a preocupação com os riscos de perda desses recursos. “São obras de extrema importância para a população do Acre”, disse, destacando as indicações feitas pelo relator, senador Márcio Bittar, para obras abrangendo iniciativas como a melhoria de escolas, ramais e estradas no Estado.

Também participaram da audiência o representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França; o secretário de governo, Alysson Bestene, e a coordenadora da Casa Civil do governo do Estado, Silvânia Pinheiro.

Comentários