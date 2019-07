Neste dia 3 de julho de 2019, o município acreano de Brasiléia comemorou os seus 109 anos de emancipação política. Uma bela festa organizada pela Prefeitura sob o comando da prefeita Fernanda Hassem (PT), contou com a presença ilustre do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), juntamente com sua esposa, a primeira dama Ana Paula Cameli.

Também se fizeram presente no evento, a vice-governadora do estado de Pando (Bolívia), senhora Paola Ivannia Terrazas Justiniano, deputados estaduais, vereadores e demais autoridades municipais e representantes da sociedade civil organizada.

Antes de serem levados para o palanque oficial, o governador Gladson Cameli concedeu uma coletiva, onde reafirmou o compromisso de sua gestão com os municípios do Estado, dando ênfase para o investimento na saúde, visando a regional do Alto Acre nos próximos meses.

Fernanda Hassem não escondeu a felicidade de receber o governador e demais convidados, oferecendo uma festa em sua cidade natal, onde nasceu, cresceu e hoje levando o desenvolvimento como agradecimento enquanto gestora, além estar podendo demonstrar seu amor por Brasileia.

Já o palanque, o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Rogério Pontes, também reafirmou o apoio da Casa a gestão, reconhecendo o trabalho da atual gestão, que está se esforçando para que os moradores tenham orgulho de sua cidade como um todo.

Após o agradecimento de todos, já na fala do governador, Gladson Cameli anunciou para todos os presentes, que Brasiléia será contemplada com um colégio militar, sendo erguido nas proximidades do Hospital Regional Wildy Viana.

Na companhia do governador, a prefeita Fernanda Hassem e seu vice, Carlinho do Pelado, fizeram a abertura oficial do desfile cívico, juntamente com a turma da terceira idade.

No decorrer da semana, o momento mais esperado será o final de semana, onde será realizado o carnaval fora de época, o Carnavale 2019, onde se espera um público recorde nos três dias, iniciando sexta-feira, até o domingo.

