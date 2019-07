Secretário “poste”, aquele que não sai do gabinete, que não conhece as demandas de sua pasta e não faz nada para querer melhorar a situação do Estado, é tudo que o governador Gladson Cameli não quer em sua gestão. No entanto, ele reconhece a existência de secretário (a) com essas características em seu governo.

Foi isso que ele revelou durante participação no programa ‘Fale com o Governador’, transmitido nessa segunda-feira (1º). “Não quero secretário ‘poste’. Se no meu governo tem algum, que eu sei que tem, pode arregaçar as mangas porque eu não quero esse tipo de secretário”, desabafou sem citar nomes.

Ele finalizou o programa pedindo que os servidores e profissionais atuantes e colaboradores de seu governo deitem a cabeça no travesseiro e reflitam. “Vamos junto vencer esse desafio. Se cada um fizer um pouco, pode ter certeza que será diferente. Estou contando com vocês”, apelou Cameli.

