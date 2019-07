Áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura receberão investimentos na ordem de R$ 5,9 bilhões em 2020

Após a votação unânime dos 24 deputados estaduais pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nesta quinta-feira, 11, o governador Gladson Cameli fez questão de ir pessoalmente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para agradecer o apoio dado pelos parlamentares.

Em sua fala, Cameli disse que sua gestão representa a mudança e ressaltou que não pretende cometer os erros de administrações passadas. O gestor ressaltou seu respeito incondicional aos deputados que compõem a base do governo e também aos oposicionistas.

Cameli afirmou ainda que a aprovação da LDO mostra o compromisso dos parlamentares com o desenvolvimento do Acre. Para 2020, áreas como saúde, educação, segurança, produção, dentre outros receberão investimentos no valor estimado de R$ 5,9 bilhões.

O líder do governo na Aleac, deputado Luís Tchê, elogiou a postura do governo em apresentar a LDO com bastante antecedência ao Legislativo para que o documento fosse analisado e debatido pelos colegas de parlamento.

“Esta foi a primeira vez que a LDO chegou antes do prazo, com todos os anexos. Foram mais de vinte dias de intensas conversas e negociações com todos os poderes. Chegamos a um entendimento, sabemos das dificuldades e dos problemas financeiros do Brasil e construímos um consenso. A LDO terá seis emendas. Quem ganha são todos poderes, o governo do Estado e a população”, observou.

É por meio da LDO que são definidas as prioridades e metas da administração pública estadual, as diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, a organização e estrutura da lei orçamentária, as diretrizes do Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e Investimento e a também as disposições sobre alterações na Legislação Tributária do Estado.

“Quero agradecer o governador pelo respeito ao parlamento e a sua presença aqui na Assembleia demonstra um jeito novo de fazer política e a humildade de estar aqui agradecendo os deputados e isso comprova que a sua visão é de um Acre melhor”, destacou o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior.

