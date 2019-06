O Ministério da Saúde abriu, na última sexta (7), mais 2.149 vagas para o Programa Mais Médicos . As vagas estão em municípios com índices de vulnerabilidade social e o número foi determinado pela demanda dos gestores locais.

Os profissionais aptos a participar desta fase tiveram até as 12h desta segunda-feira (10) para indicar as cidades em que querem trabalhar.

As vagas estão distribuídas em 1.130 municípios, em todos os estados do país e no DF.

Esta fase do programa Mais Médicos é voltada a “profissionais formados e habilitados com registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) do Brasil”, conforme o edital.

Foi dada prioridade para quem tem a formação voltada à atenção primária ou que tenha especialização em medicina da família e da comunidade.

A previsão é que os médicos comecem a atuar em junho deste ano.

As informações sobre as próximas etapas do programa estão no endereço http://www.maismedicos.gov.br/

Perfil dos municípios do 18º ciclo do Mais Médicos Áreas vulneráveis: 13,91 %Extrema pobreza: 48,74 %Saúde Indígena: 1,1 %Grupo I do PAB: 29,09 %G 100: 7,17 % Fonte: Ministério da Saúde/Programa Mais Médicos

As vagas estão distribuídas em cidades que estão em área vulnerável, municípios em extrema pobreza, áreas de saúde indígena, cidades do grupo G 100 (100 municípios mais populosos e com maior vulnerabilidade socioeconômica) e do grupo I do Programa de Atenção Básica.

Confira abaixo os 14 municípios com mais vagas nesta etapa do programa: