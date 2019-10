Aporte de 50 milhões de euros pode servir para a aquisição de equipamentos diversos nas áreas de saúde, segurança pública e tecnologia

O governo do Estado do Acre recebeu uma proposta de 50 milhões de euros, o equivalente a 223 milhões de reais, da empresa de financiamento alemã MLW Intermed Handels, com sede em Berlim, para a aquisição de equipamentos nas áreas de saúde, segurança pública e ciência e tecnologia.

A intenção para as tratativas do negócio foi firmada nesta semana, durante agenda do govenador Gladson Cameli em Brasília. Pela proposta, os equipamentos devem ser obrigatoriamente alemães e seriam entregues ao longo de três anos, com o montante parcelado a juros de até 4% ao ano.

“Nos últimos anos, o governo alemão tem atendido às solicitações do governo brasileiro no sentido de abrir linhas de financiamento aos governos estaduais, para a importação de equipamentos técnicos fabricados pelo parque industrial da Alemanha e como sabemos da grande demanda pelos órgãos do governo do Acre, estamos oferecendo essa linha de crédito de 50 milhões de euros”, diz Nobert Schimidt, presidente da MLW Intermed, em carta-proposta endereçada ao governador.

Uma reunião entre o governador Gladson Cameli, o secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade, a secretária de Fazenda, Semírames Plácido, secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, chefe da Representação do Acre em Brasília, Ricardo França, e Julio Rufino de Souza, CEO da empresa no Brasil, serviu para formalizar a intenção.

“Sem dúvidas que será mais uma oportunidade de investimentos na melhoria de nossos hospitais, do Corpo de Bombeiros militar e de possibilidade de alavancar a nossa pasta da Ciência e Tecnologia”, destacou Cameli.

Para obter o empréstimo, no entanto, o governo deverá obter o aval da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, da Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Senado Federal.

Recentemente, o governador Gladson Cameli viajou à Alemanha com a equipe governamental que incluiu o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, para a aquisição de uma autoescada plataforma Magirus, usada para emergências em grandes edifícios. Na ocasião, visitou várias instituições alemãs.

Comentários