Edital das obras já pode ser retirado e licitação será aberta no dia 31 de julho

Empresas interessadas em participar da licitação das obras do Contorno Rodoviário de Brasileia e da Construção da Ponte sobre o Rio Acre já podem retirar o edital. A data de retirada do documento começou nesta sexta-feira, 14, e vai até o próximo dia 26.

O objeto do aviso de licitação, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre de hoje, é para contratação integrada de empresa para elaboração do projeto básico e executivo das referidas obras, atendendo às necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

De acordo com a presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), Maria Dulcenir Linhares de Souza, o edital pode ser obtido por meio dos sites www.licitacao.ac.gov.br e www.ac.gov.br, ou diretamente na Secretaria Adjunta de Licitações, cujo endereço é Estrada do Aviário nº 927, no bairro Aviário – CEP 69.900-830 – Rio Branco – AC – telefone (68) 3215-4604. A retirada pode ser feita nos horários das 8h às 12 horas e das 14h às18h.

O edital de licitação estará aberto no próximo dia 31 de julho, a partir das 9 horas, caso não exista nenhum recurso ou questionamento de licitantes.

