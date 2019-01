A medida foi adotada na gestão de Tião Viana e trazia sérios transtornos aos trabalhadores, afetando, em especial, sua qualidade de vida

Após muita reivindicações feita pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), juntamente com os demais sindicatos, o governo recém-empossado de Gladson Cameli decidiu acabar com o plantão adicional a que todo servidor era obrigado a cumprir nos meses com 31 dias. A medida foi adotada na gestão de Tião Viana e trazia sérios transtornos aos trabalhadores, afetando, em especial, sua

qualidade de vida.

A extinção desta obrigatoriedade foi acatada pelo novo secretário da Saúde, Alysson Bestene. Outras pautas que serão abordadas de forma mais democrática com a nova gestão serão a regularização do Pró-Saúde e a

reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Renumeração (PCCR) de toda a categoria. “Parabenizo o secretário de Saúde pela postura diferenciada e cooperativa, e a todos os sindicatos pela união, como o SINDCONAM, SINDIFAC, SPATE, SINODONTO, SINDBIOMED, radiologia, laboratórios”, diz o presidente do Sintesac, Adailton Cruz.

