Por esse motivo, a organização vem tomando medidas para garantir que a participação deles também seja tranquila”, declarou Sinhasique, presidente da Comissão Organizadora da Feira.

Ascom

A secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, esteve reunida, na manhã desta sexta-feira, 14, com o promotor de Meio Ambiente do Ministério Público do Acre (MPE/AC), Alekine Lopes dos Santos, para apresentar as medidas que estão sendo adotadas para a proteção e segurança dos animais que participarão da Cavalgada da Expoacre 2019, no dia 27 de julho.

“Vamos fazer uma linda festa. Queremos que todos aproveitem e se divirtam. Queremos a participação dos animais que fazem parte dessa abertura tradicional, mas também estamos preocupados com a integridade desses animais. Por esse motivo, a organização vem tomando medidas para garantir que a participação deles também seja tranquila”, declarou Sinhasique, presidente da Comissão Organizadora da Feira.

Durante a reunião, Sinhasique pontuou as medidas que estão sendo adotadas pela secretaria. Dentre elas, a antecipação da saída dos animais, que ocorrerá em ala e horário diferente das demais, a redução do percurso deles e a dispersão em local diferente e distante das demais alas.

A secretaria também está fazendo um trabalho de orientação com os proprietários, informando a quantidade adequada de pessoas montadas, a proibição de retornar com o animal para as demais alas, e documentos e exames exigidos para a participação do evento, além de reforçar a proibição de maus-tratos aos animais.

O promotor ressaltou que a visita foi muito importante para que o Ministério Público fique ciente das medidas adotadas pela secretaria e tenha a certeza de que o meio ambiente e os animais serão respeitados.

Comentários