Governo anuncia convênio com federações do Acre para repasse de R$ 1,9 mi

Bruno Monteiro exalta Estrelão na vitória de virada sobre Humaitá por 2 a 1, nesse domingo, para alcançar vaga à 2ª fase. Treinador analisa partida, reconhece dificuldades e quer ponta da tabela

O Rio Branco-AC está garantido na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Estrelão venceu o Humaitá de virada por 2 a 1, nesse domingo (3), no estádio Florestão, na capital acreana, pela 12ª rodada do grupo 1, e assegurou classificação com duas rodadas de antecedência para o fim da primeira fase.

O Estrelão segue na vice-liderança com 24 pontos e já não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado Trem-AP, que tem 16 pontos. Em entrevista ao ge, o técnico Bruno Monteiro parabenizou o Estrelão pela classificação antecipada.

— Primeiro exaltar e parabenizar a todo grupo de jogadores, comissão técnica, staff, diretoria e toda torcida. Essa classificação é fruto principalmente das renúncias que esses jogadores têm tido para hoje vivenciarem esse momento de volta por cima na temporada, que não iniciou bem no estadual, mas esse mesmo grupo de jogadores, com algumas rodadas de antecedência, colocaram o clube na segunda fase do Brasileiro — destaca Bruno Monteiro.

Apesar da vitória, o treinador reconheceu as dificuldades enfrentadas na partida, sobretudo pela ineficiência do ataque no primeiro tempo. Após as mudanças feitas no intervalo, o time melhorou, marcou duas vezes e garantiu o triunfo.

— Na preleção mencionei para os atletas que vencer no futebol custa muito caro, não é fácil, independente das circunstâncias do adversário. Tínhamos a necessidade da vitória para garantir nossa classificação antecipada. Fizemos um primeiro tempo no qual buscamos imposição, tendo o domínio do jogo através da posse de bola. Terminamos o primeiro tempo com 65% da posse e seis finalizações, porém, na minha visão, de fato, apesar de termos a posse, tivemos dificuldade no momento de sermos mais agressivos e verticais. Já no terço final, alguns atletas infelizmente tiveram um desempenho abaixo, o que acabou restringindo nossas ações ofensivas coletivas. No segundo tempo, fiz as quatro substituições visando melhoria de desempenho individual por parte de alguns atletas e conseguimos manter 64% da posse com nove finalizações. A entrada dos atletas penso que foi crucial, conseguindo entregar melhor performance individual e potencializando o jogo coletivo ofensivo — disse.

Rio Branco-AC segue na vice-liderança do grupo 1 com 24 pontos — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

Com a classificação antecipada, o treinador agora mira a liderança do grupo 1, que atualmente é do Amazonas com 25 pontos.

— Na virada de turno mobilizamos o grupo de jogadores e juntos estabelecemos duas metas, que era buscar a classificação e a liderança. A primeira meta já foi alcançada, vamos em busca da segunda. Sabemos que não será fácil, mas vamos lutar até a última rodada —finaliza.