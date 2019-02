*609 servidores serão beneficiados e mais de R$ 6,5 milhões injetados na economia acreana

Mostrando compromisso e valorização do servidor público de carreira para honrar os compromissos não cumpridos pelo governo anterior, o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou o pagamento de titulações e promoções a partir do mês de março.

Somente em promoções, 485 funcionários serão contemplados. Com responsabilidade e transparência, serão injetados quase R$ 459 mil na economia local, por mês. Anualmente, o montante será de R$ 5,5 milhões.

Em titulações, mais 124 servidores públicos foram reconhecidos e beneficiados. Mensalmente, o impacto financeiro na folha de pagamento será de R$ 62,2 mil. Por ano, serão injetados R$ 747 mil.

De acordo com a secretária de Gestão Administrativa, Maria Alice Araújo, o reconhecimento e valorização dos funcionários públicos por meio de promoções e titulações foi uma determinação pessoal do governador Gladson Cameli.

“Com muita responsabilidade, fizemos os estudos sobre o impacto financeiro em nossa folha de pagamento, juntamente com a equipe econômica, e vimos que será possível honrar o servidor público, como solicitou o governador”, ressaltou.

Para Gladson Cameli, o reconhecimento do funcionalismo público faz parte do seu ousado Plano de Governo. Segundo o chefe do Executivo, esta será a postura adotada durante sua gestão.

“Queremos que os nossos valorosos servidores públicos trabalhem motivados para atenderem bem a nossa população. Este reconhecimento é a prova do nosso compromisso e dedicação com todos eles”, frisou o governador.

Wesley Moraes/Secom

Comentários