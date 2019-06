O Ministério do Meio Ambiente autorizou o programa Prevfogo, do Ibama, a contratar brigadas federais temporárias para os municípios de Brasileia e Sena Madureira. Essas brigadas devem contar com a estrutura de um brigadista Chefe de Brigada, dois brigadistas Chefes de Esquadrão e doze brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais. Além desses, o Prevfogo está autorizado a contratar um Gerente de Fogo para atuação no Estado.

A autorização foi emitida nesta segunda-feira (10) e está publicada no Diário Oficial da União, embasada pela portaria 153, de 18 de março de 2019 que declara estado de emergência ambiental nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins.

