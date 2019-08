Horas após o acidente, o governo do Estado emitiu uma nota com mais detalhes sobre o acidente. No coletivo, que tombou a 80 quilômetros de Cruzeiro do Sul, estavam 31 estudantes. Eles participariam amanhã, 13, da etapa Estadual dos Jogos Escolares, na modalidade basquete. O acidente aconteceu por volta das 19 horas.

Em nota, o governo diz que ”mobilizou toda a equipe médica de emergência do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul para prestar atendimento prioritário às vítimas. Até o fechamento desta nota, 25 passageiros haviam sido atendidos no hospital com escoriações leves e, destas, 7 receberam alta hospitalar e foram encaminhadas para um hotel da cidade. Um óbito foi confirmado pelo Instituto Médico Legal, da estudante K. P. da S., de 15 anos”, e confirmou um óbito.

Por fim, o governo do Estado diz que “o Estado se solidariza com as vítimas do acidente e enfatiza, ainda, que permanecerá mobilizado para prestar a melhor assistência possível às vítimas e seus familiares, buscando apurar, em momento oportuno, as causas do acidente com o ônibus escolar”, destaca a nota.

Assim que teve conhecimento do acidente, o governador Gladson Cameli se deslocou até o Colégio Acreano para conversar com a direção da escola, com o secretário de Educação Mauro Sérgio da Cruz e receber os pais dos estudantes para tranquiliza-los a respeito das providências que estão sendo adotadas.

