O governo do Acre publicou nesta quarta-feira (9) a convocação dos aprovados no processo seletivo da Saúde realizado em agosto, para entrega de documentos e assinatura do contrato. Os nomes dos aprovados foram divulgados na última edição do Diário Oficial do Estado.

O processo seletivo simplificado visa a contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para ampliar o Serviço Móvel de Urgência e Emergência nos municípios e o efetivo nas unidades de saúde da Secretaria de Estado de Saúde.

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 25 de outubro de 2019, das 8h30 às 12h ou das 14h às 17h, em um dos endereços do quadro abaixo:

Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do número (68) 3215-2621, junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do número (68) 3215-4031, das 8h às 12h ou das 14h às 17h ou por meio do endereço eletrônico concursos.seplag@ac.gov.br

