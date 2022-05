O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), divulga os editais nº 23 Seplag/ISE e nº 24 Seplag/ISE, publicados no Diário Oficial desta terça-feira, 24, com respostas aos recursos e o resultado final do exame psicotécnico do concurso do ISE e a convocação final para o exame médico e toxicológico, bem como a perícia médica para os candidatos que se declararam com deficiência.

Todos os candidatos considerados aptos no Exame Psicotécnico irão participar da realização do Exame Médico e Toxicológico. No edital, constam os horários e locais de realização dessa etapa.

Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão comparecer à Perícia Médica, na data e horário indicados no edital, com toda a documentação exigida. As informações referentes a esta fase do certame serão divulgadas no portal www.ibade.org.br, na data prevista de 24 de maio de 2022.

Os editais com a lista completa dos candidatos aptos e todas as informações sobre a etapa do exame médico e toxicológico podem ser acessados nos links: