Com jornais acrianos

Reforma administrativa do governo chega à Aleac: “Precisa ser aprovada para que o Estado funcione”, diz Tchê

Por volta das 9h30 desta quarta-feira (15) chegou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o projeto de lei que versa sobre a reforma administrativa proposta pelo governo.

O documento foi entregue aos deputados pelo governador em exercício, Wherles Rocha. A polêmica reforma que trará a fusão de secretarias, extinção de assessorias especiais e possível criação de novos cargos deverá ser votada em plenária ainda nesta quarta-feira.

_____________

Com previsão de criação de 450 novos cargos técnicos, o governo do Estado do Acre, enviou para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (15), o texto que estabelece ajustes na Reforma Administrativa da atual gestão.

O secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade, entregou pessoalmente o documento aos deputados estaduais junto com a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que também deve ser apreciada pelos parlamentares.

Admitindo que algumas dificuldades foram detectadas, especialmente na área técnica, embora não tenha especificado quais são, o secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade, explicou a reportagem por meio de uma fonte do Palácio Rio Branco, que o que o governo encaminhou para aprovação na Assembleia Legislativa não é apenas um documento que prevê criação de novos cargos, mas necessárias correções para que o Estado funcione.

______________

O líder do governo e o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, reuniram 11 deputados da base antes de protocolar a proposta de reforma e esmiuçaram os pontos chaves do texto. A proposta deve criar mais de 300 cargos e ter um acréscimo de R$ 3 milhões nos cofres públicos.

______________

“São ajustes pontuais que serão feitos na Lei, pois foram detectados alguns entraves de gestão que estavam emperrando o fluxo da administração. O resumo de tudo é que serão feitos ajustes pontuais para atender, na maior parte, melhorias técnicas das secretarias. Detectou-se que algumas secretarias têm uma defasagem de pessoal técnico para gerenciamento. As questões que geraram problemas em algumas secretarias são de ordem técnica. Então, é melhorar a parte técnica das secretarias do governo e a gestão como um todo.”, explicou Trindade.

O secretário da Casa Civil destacou ainda a alteração no Instituto de Mudanças Climáticas (IMC). “É de ordem internacional para ajustar pontos em relação a alguns acordos de empréstimos internacionais que na reforma anterior aferiu incompatibilidade.”, disse.

Sobre a LDO, a fonte acrescentou que “em 33 anos, nunca chegou ao Legislativo completa. Hoje essa tradição foi quebrada pelo governo Gladson Cameli. É a primeira vez que um governo na história do Acre entregou na íntegra.”, informou.

“Recebi das mãos do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Nicolau Junior (PP), na presença do governador em exercício, Major Rocha, o reajuste da reforma administrativa proposta pelo governo Gladson Cameli, ao qual apresento neste parlamento para ser apreciada, e com apoio da nossa bancada, aprovada para que o governo continue avançando em seus setores da saúde, segurança e educação”, diz.

Comentários