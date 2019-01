Somente para a agência Companhia de Selva, o governo fez três depósitos que, somados, resultam em pouco mais de R$ 1 milhão

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

O governo do Acre, comandado por Tião Viana (PT), gastou mais de R$ 2 milhões somente com serviços de comunicação. O documento de comprovação dos gastos públicos estaduais está disponível no Portal da Transparência do Estado do Acre.

Somente para a agência Companhia de Selva, o governo fez três depósitos que, somados, são pouco mais de R$ 1 milhão. Os primeiros dois depósitos foram feitos no início do mês, o último, no dia 26, de pouco mais de R$ 800 mil.

Portal da Transparência do Estado do Acre.

O restante do valor foi gasto com serviços de locação de veículos e pagamentos de energia elétrica junto a Eletrobras – Distribuição Acre. O valor total do documento chega a R$ 2.107.601.20 (Dois Milhões, Cento e Sete mil, Seiscentos e um real e vinte centavos).

