Governo decreta ponto facultativo na sexta (17) e servidores públicos do AC ganham cinco dias de folga

Apreensões foram feitas entre segunda-feira (6) e quarta-feira (8). Um ex-comandante da PM foi preso em carro com droga.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais 69,4kg de cocaína que estavam sendo transportados em um veículo, no interior do estado, na tarde de quarta-feira (8). Essa nova apreensão foi feita na BR-364, estrada de Sena Madureira. Duas pessoas estavam no carro.

O motorista fugiu e o passageiro foi detido pelos policiais, que decidiram fazer uma busca veicular. O passageiro foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Rio Branco.

Com esta nova apreensão, a PRF apreendeu mais de 190 quilos de drogas em apenas três dias. As apreensões começaram na segunda-feira (6), quando foram apreendidos 6kg de drogas durante fiscalização em um ônibus interestadual na Unidade Operacional da PRF, no km 115 da BR-364.

A segunda apreensão foi na quarta-feira (8), quando a PRF apreendeu mais de 100 kg de drogas na Unidade Operacional da PRF, no km 237 da BR 317, no município de Xapuri quando abordou um veículo Fiat Siena.

A terceira, o major da reserva da Polícia Militar do Acre, Moisés Araújo, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com cerca de 18 quilos de drogas na BR-364, no Bujari, interior do estado, na quarta.

Comentários