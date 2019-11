Em tal medida, vem a interferência de Morales, segundo o governo, que decidiu incluí-lo nas negociações para a pacificação e até montou uma mesa de negociações fora da Bolívia, porque os representantes do MAS consultam “tudo com o México”.

A razão digital / Rubén Ariñez / La Paz

Morales falou dessa possibilidade em uma conferência no México e reiterou que está disposto a contribuir para o diálogo, mas na Bolívia.

Surpreendentemente, o Ministro do Governo, Arturo Murillo, apresentou na quarta-feira um áudio atribuído ao ex-presidente Evo Morales, no qual é ouvido coordenando com um dos representantes de suas bases no Chapare os bloqueios e “cercas” que ficaram sem Comida para várias capitais do país. O material é gravado em um audiovisual capturado por uma terceira pessoa quando Morales conversa com um líder identificado Faustino Yucra Yarwi.

Para a autoridade, essas ações mostram que o ex-presidente “faz terrorismo” na Bolívia; Nesse cenário, ele anunciou uma demanda internacional nas instâncias correspondentes e instou as bases que seguem o ex-Chefe de Estado a “parar de usar” e Morales “a parar de incitar”.

No registro, ouve-se a voz atribuída a Morales ordenando que os bloqueios sejam massificados dividindo-se os plantadores de coca em turnos a cada 24 horas, para que “nenhum alimento entre nas cidades” para “lutar” com pressão ao novo governo do país. Presidente Jeanine Áñez.

“Esse é Evo Morales, esse é o humilde camponês que seu povo acreditava nele. É Evo Morales fazendo terrorismo; Hoje somos vítimas de Evo Morales, 30.000 ou 40.000 pessoas mobilizadas gerenciadas por 10 ou 15 pessoas com dolo, sofrendo nas estradas, estão matando-as e Evo Morales está fazendo terrorismo ”, afirmou Murillo.

“Você conhece a voz de Evo Morales, é um vídeo inédito, podemos levá-lo ao laboratório que você deseja”, acrescentou. Então, ele observou que “isso não pode ser assim e agiremos com todo o rigor da lei”.

Posteriormente, o comandante da Polícia de Santa Cruz, Miguel Mercado, informou que o audiovisual foi encontrado em uma operação quando o filho de um líder foi capturado, após o qual foi submetido a um estudo para verificar sua autenticidade.

Segundo o governo, a interferência de Morales chega a tal ponto que eles decidiram incluí-lo nas negociações para a pacificação e até ver a possibilidade de instalar uma mesa de negociações fora da Bolívia, porque os representantes do Movimento ao Socialismo (MAS) Eles consultam “tudo com o México”.

Isso foi revelado anteriormente pelo ministro da Presidência, Xerxes Justiniano, em entrevista à rede Unitel, na qual revelou que, na última reunião dos setores em conflito, foi acordado que “Evo Morales entra na mesa” das negociações.

“Foi solicitado (pelo MAS) e foi aí que a última negociação foi porque fomos nós que propusemos que Evo Morales entre na mesa porque acontece que nos cortamos. Eles nos dizem ‘ah não, você precisa consultar o México’; depois, ‘por que não nos sentamos com o do México’ ”, propôs o governo, disse Justiniano.

A resposta dos delegados de massa foi clara, de acordo com o ministro: “Concordo, mas não na Bolívia” e isso é “por uma simples razão, porque ele saiu pedindo asilo”.

Morales se referiu a essa possibilidade durante uma conferência de imprensa realizada no México por volta do meio-dia da quarta-feira e previu que ele nunca a aceitaria. “Por que do lado de fora? Não sou um criminoso para negociar do lado de fora com as autoridades de fato ou não … peço que permita que eu entre lá, estamos dispostos a entrar no diálogo”, disse ele.

Murillo também se referiu aos atos de violência em Senkata, El Alto, onde pelo menos seis pessoas morreram e disse que a tragédia seria maior se as forças militares e policiais não intervissem. O governo denunciou que os mobilizados que pedem a demissão de Áñez tentaram levar a usina de hidrocarbonetos do local para fazê-la explodir.

Vídeo controverso

No vídeo revelado na quarta-feira por Murillo, o interlocutor que supostamente conversa com Morales no audiovisual é identificado como Faustino Yucra Yarwi. Ele diz: “Irmão, temos dois pontos de bloqueio, um em Tiquipaya, temos 4.500 pessoas, irmão; pelo seu conhecimento, em Angostura, na colina ”.

A pessoa do outro lado da linha responde: “Sabe, irmão, você não precisa ter 4.000 ou 5.000, divida a união em quatro ou cinco grupos. Sofri um mês de bloqueio. Por exemplo, se meu sindicato tiver 40 membros, cada grupo de 10 e isso é por um longo tempo. ”

“Se você se concentrar e se cansar, organize grupos, grupos, grupos em setores a cada 24 horas e suportaremos os bloqueios”, acrescenta.

Murillo revelou que “este Sr. Yucra tem uma sentença por tráfico de drogas” e que o material audiovisual é de três dias atrás, ou seja, domingo ou segunda-feira, alguns dias após os confrontos em Sacaba, Cochabamba, entre os plantadores de coca e as forças combinadas de policiais e militares que deixaram nove mortos.

Ele acusou os líderes dos plantadores de coca de dispararem “pelas costas” contra seus próprios parceiros, a fim de elevar o nível de tensão e violência na Bolívia.

“Yucra Yarwi” continua a conversa e responde que “estamos de volta, mas com tantas pessoas; Mudamos tudo, irmão ”, ao qual a voz atribuída a Morales responde:“ Irmão, que a comida não entra nas cidades, vamos bloquear a cerca ”.

Então ele diz: “Lembro-me de ver, quando fui expulso do congresso em 2020, unidos Cochabamba e La Paz bloqueados (…) e há um bloqueio até vencer, irmão, agora?”

Fala-se também da organização de uma marcha de Caracollo (Oruro) para La Paz e do suposto apoio de Morales às mobilizações do “povo alteño” como um “reconhecimento justo”.

“Infelizmente não há coordenação, irmão, eles estão exigindo que não haja ninguém para centralizar; mas ainda assim, irmão, combate, combate, combate. Agora estamos vivendo na ditadura, essa é a ditadura. Alguns disseram ‘ditadura’, agora as pessoas estão vendo como vivem na ditadura com um golpe de estado ”, diz a pessoa identificada como Morales.

Da mesma forma, ele anuncia que, se o Legislativo não aceitar sua demissão por escrito, ele tentará “entrar em qualquer forma” para o país, mesmo que isso signifique sua prisão: “Vamos lutar duro contra a ditadura fascista e racista”, diz ele no vídeo.

O interlocutor responde que “Benita Suarez me ligou e estamos bem, irmão, avançamos, ela me diz e estamos rejeitando”.

“Quero que você saiba que, se a Assembléia rejeitar minha demissão, tentarei entrar mesmo que eles me parem, lutaremos contra a ditadura fascista, racista e de irmãos”, ele recebe em resposta.

“Não é possível que Evo Morales queira continuar enfrentando bolivianos contra bolivianos, não é possível que depois que o povo acreditasse tanto nele para matar seu povo, ordenasse que a comida não entrasse nas cidades, isso é um crime contra a humanidade. Denunciou Murillo.

