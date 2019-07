O governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, correm em ritmo acelerado para promover a maior feira agropecuária dos acreanos em 2019. A festa começa no próximo dia 27 com a tradicional Cavalgada e terá nove noites com direito a shows nacionais, mais de 800 expositores e programação durante o dia.

Entre os principais parceiros e apoiadores desta edição estão, o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação Comercial (ACISA), Federação do Comércio (Fecomércio) e Federação das Insdustrias (Fieac)

O espaço passa por ampla reforma, com a revitalização da Arena de Shows e recuperação dos trechos de acesso ao local onde estarão as comitivas durante a cavalgada. A abertura oficial e hasteamento da bandeira contará com a presença do governador Gladson Cameli, às 10h do dia 27, na estrutura governamental montada dentro do Parque de Exposições.

Como atração nacional, em parceria com a iniciativa privada, será realizado no dia 28, o show da dupla sertaneja Jorge e Mateus, no dia 31, show com a cantora Marília Mendonça e no dia 02 a festa será com o Dj Religari.

“Estamos trabalhando na revitalização do parque. A intenção é realizar um evento com muitos expositores e fazer com que o público se interesse em conhecer o que o Acre faz e produz. Esperamos que a população goste das inovações e prestigiem toda a programação que está sendo preparada com muito carinho, por todos os setores, durante os nove dias da Expoacre 2019”, destacou Eliane Sinhasique, secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo.

Diferente das edições anteriores, este ano o Parque de Exposições também ficará aberto durante o dia. As programações serão voltadas ao agrobussines, realização de palestra e mostra de trabalhos tanto do serviço público como privado. Haverá exposição das atividades realizadas pela Polícia Militar, Departamento de Transito, leilão de animais, apresentação de projetos direcionados ao meio ambiente, distribuição de mudas, museu tecnológico entre outras atividades relacionadas ao empreendedorismo e agronegócio.

A agenda de esportes equestres também já foi definida. As competições na Arena de Rodeio começam a partir do dia 31, com o treino da Prova de Tambores e realização da prova final no dia 1º. Outra modalidade da competição é a vaquejada, com a primeira etapa eliminatória na sexta-feira, 2 e prova final no dia 4, às 16 horas.

Além da prova de tambores e vaquejada, o público poderá assistir ainda à prova de laço, que será realizada no sábado, 3, das 9h às 16h. Já o tradicional rodeio, uma das maiores atrações do evento, começa no dia 2 e termina no dia 4, na Arena de Rodeios.

Confira toda a programação aqui: EXPOACRE 2019

