Falando para um público de eleitores com idade a partir de 16 anos, o promotor de Justiça Juleandro Martins ressaltou que votar de forma consciente é escolher candidatas e candidatos que estejam alinhados com o que o eleitor deseja para o futuro do país. Ele destacou a importância de pesquisar o histórico e as propostas dos candidatos, se informar sobre os principais problemas da comunidade e observar propostas que contemplem essas demandas, avaliar quais promessas são bem embasadas em ações concretas, entre outros aspectos.

O promotor chamou atenção para a segurança da urna eletrônica, que não tem conexão com internet e dispõe de mais de 30 barreiras de proteção contra fraudes, e o combate às notícias falsas sobre candidatos, lembrando que o eleitor deve analisar as informações com senso crítico, tomando precauções como desconfiar de tons alarmistas, verificar a credibilidade da fonte e conferir a informação em sites de busca e agências de checagem.

Juleandro apontou os ilícitos eleitorais, frisando como exemplo que tanto a compra como a venda de votos – seja por quantias em dinheiro ou em troca de bens ou vantagens pessoais de qualquer natureza – são consideradas crimes eleitorais, puníveis com prisão por até 4 anos e pagamento de multa. Destacou, ainda, temas como a obrigatoriedade do voto, orientações para a data do pleito e fiscalização do processo eleitoral.

O ciclo de palestras terá continuidade na Escola Belo Povir, no dia 28, também em Epitaciolândia. No mesmo dia, o tema será levado aos alunos das escolas Heloísa Mourão Marques, Tancredo de Almeida Neves e Ester Maia de Oliveira, no auditório da SEE, em Rio Branco.