Governo do Acre capacita policiais civis em todo o Estado

Terminou nesta sexta-feira, dia 10, no município de Epitaciolândia, mais um treinamento direcionado aos Agentes de Policia Civil (APC) do estado do Acre. Realizado na fronteira, a iniciativa do governo do Estado através da Secretaria de Segurança, vem dando continuidade na preparação aos agentes para que possam estar preparados tanto na parte física e psicológica, para poder atuar no combate ao crime.

Segundo o delegado Robert José de Souza Alencar, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Acre, que esteve à frente dessa ‘reciclagem’, conta que oito edições do curso foram possíveis neste ano de 2019, abrangendo todas as regionais do Estado.

“Temos para a população, policiais treinados e preparados para que não cometam falhas e não de forma contrária aos interesses da Instituição e da sociedade em suas ações cotidianas”, disse o delegado Robert.

Todos os policiais e peritos foram instruídos em armamento e tiro, seguido de investigações criminais e cumprimentos de mandatos judiciais para que possam estar cada vez mais qualificados fazendo de maneira técnica no cumprimento de suas funções.

Nesta edição realizada na regional do Alto Acre, com participação de policiais de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, mais de 20 receberam um certificado de conclusão, onde se destacou o mais antigo, o investigador Eurico Feitosa, que está prestes a deixar a instituição depois de mais de 30 anos servindo a sociedade acreana.

O curso teve duração de 30 horas divididos em três dias. Dessa forma, o coordenador acredita que os policiais possam se profissionalizar constantemente e isto é uma estratégia defendida pelo governador Gladson Cameli.

Veja vídeo reportagem com delegado.

1 de 28

Comentários