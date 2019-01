O Diário Oficial da última sexta-feira, dia 04, publicou decreto com o fim do expediente corrido nas repartições públicas do Acre. Com a nova determinação do Palácio Rio Branco, todas as repartições funcionarão com 40 horas semanais.

A determinação, assinada pelo governador do Acre, Gladson Cameli, atinge ainda o serviço dos servidores públicos, sendo que, cada um dele, trabalhará a respectiva carga-horária legal, sem fugir ao tiro.

Ainda pela nova regra, serviços essenciais, como delegacias, policiamento ou hospitais devem funcionar sem pausas, inclusive com escalas de serviço ou plantão, quando necessário. A determinação valerá a partir do dia 07 de janeiro.

