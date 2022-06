Governo do Acre estabelece parceria com IBGE para realização do Censo 2022

Por Ithamar Souza

Francisco Josivan Gomes, de 45 anos, foi morto com um golpe de faca, e Francisco Josivan Gomes, 45 anos, ficou ferido, na manhã desta quarta-feira (1). O fato aconteceu em um bar localizado na Avenida Marechal Deodoro, no bairro Centro, no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Adilson, Josivan e o acusado do crime, identificado como Fábio Gonçalves do Nascimento, 39 anos, estavam conversando no bar quando teve um desentendimento entre Fábio e Josivan. Durante a discussão, Fábio saiu do bar e foi até uma pequena loja de conserto de eletrodomésticos.

Minutos depois, Fábio voltou ao bar com uma faca e desferiu um golpe na coxa de Francisco Josivan. A facada acertou a artéria femoral, provocando a morte de Josivan. Adilson viu o amigo ser esfaqueado e também pegou uma faca para se vingar. Ele desferiu dois golpes contra Fábio, sendo um no peito e outro no abdômen. Fábio ainda conseguiu desferir um golpe na coxa direta de Adilson e, após a ação, fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância se suporte avançado, mas quando os socorristas chegaram, só puderam atestar a morte de Francisco Josivan. Adilson foi socorrido e encaminhado ao hospital de Feijó.

Os PMs isolaram a área do bar para os trabalhos da perícia criminal e o corpo de Josivan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no município de Cruzeiro do Sul, para os exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido e colheram informações e características do acusado e conseguiram prender Fábio, na rua Nestor Ferreira Braga, no Bairro Esperança, próximo à Barbearia do Mário.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Feijó.