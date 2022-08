Governo do Acre oficializa criação de duas novas escolas em Brasiléia

Para dialogar sobre as estratégias de prevenção ao suicídio, o papel dos meios de comunicação e o Efeito Werther, ato de romantizar ou falar sobre o tema de forma leviana, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre),realizou nesta quinta-feira, 18, um webinário no canal da Telessaúde Acre no YouTube.

O evento virtual teve como convidadas as palestrantes Juliana Lofego, professora de Jornalismo da Universidade Federal do Acre, e Fernanda Marquetti, professora associada da Universidade Federal de São Paulo.

Colaboradora do Plano de Saúde Mental do Estado do Acre, Juliana Lofego explicou que o Efeito Werther se refere a um pico de ocorrências semelhantes depois de um suicídio amplamente divulgado: “Falar do assunto sem o devido cuidado, de forma sensacionalista, mostrando detalhes e romantizando a morte pode ser um desencadeador de outros suicídios. Os comunicadores precisam ser cuidadosos na divulgação, para que não seja prejudicial para a sociedade”.

Já Fernanda Marqueti, pesquisadora da temática do suicídio na interface entre antropologia, psicanálise e saúde mental, salientou : “O suicídio pode não ser um ato isolado dentro do sujeito, mas um problema mental coletivo e muitas vezes uma forma de comunicação”.

Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, no auditório da Uninorte, em Rio Branco, a Sesacre realizará a III Jornada de Prevenção do Suicídio e Valorização da Vida.

