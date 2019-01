Dando continuidade aos trabalhos de localizar e buscar máquinas compradas com recursos públicos, que deveriam estar ajudando na produção familiar em todo o Estado do Acre, estariam em áreas rurais particulares, sendo algumas localizadas e apreendidas.

O assunto vem causando indignação por parte da população, além de fazer alguns ex-secretários do governador Sebastião Viana (PT), tentar provar ao contrário. As máquinas (tratores de esteira, de pneu e aradores de terra) foram recolhidas ao pátio do Deracre.

Segundo informações, investigadores da polícia civil e policiais militares, estão em diligência desta vez, na regional do Alto Acre, desde o município de Xapuri, até próximo a Assis Brasil, onde empresários e políticos estão com algumas dessas máquinas realizando benesses em suas propriedades.

Os nomes ainda não podem ser divulgados até o momento da localização e apreensão. Caso forem encontradas, todos poderão ser indiciados por apropriação de patrimônio público.

Em tempo, o ex-governador do Acre, Sebastião Viana, vinha se vangloriando de ter investido mais de R$ 500 milhões no setor com mais de 360 máquinas e equipamentos, adquiridas para ajudar o pequeno produtor, mas, a realidade veio à tona quando algumas foram localizadas em áreas particulares que não deveriam.

Mais informações a qualquer momento.

