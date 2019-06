O governador Gladson Cameli anunciou que irá antecipar o salário de julho dos servidores públicos estaduais para que possam aproveitar a Feira Agropecuária, a Expoacre 2019 e fortalecer a economia local. O evento inicia no dia 27 de julho, com a volta da tradicional cavalgada junto das comitivas, e encerra no dia 4 de agosto, no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco.

A cantora sertaneja Marília Mendonça e a dupla Jorge e Mateus já estão confirmados para a festa noturna da Expoacre. A dupla se apresenta no dia 28 de julho e Marília no dia 31 de julho.

Com nove dias de feira, a Expoacre este ano também vai contar com atividades durante o dia voltadas para fechamento de negócios entre empresários e estados. Esta foi uma determinação do próprio Gladson.

Segundo o governador do Acre, governadores de diversos estados também devem participar da Expoacre, como governadores de Rondônia, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, que, segundo ele, já confirmaram presença no evento.

