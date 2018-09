O contrato visa atender às necessidades da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)

O governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou que vai gastar quase R$ 600 mil reais na contração de empresa para fornecimento de reposição gráfica, como: cartazes, crachás e banners. A atividade foi publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta última segunda-feira (17).

Segundo o contrato de n°789/2018 (SRP nº 219/2018 – CPL 04), o presente termo visa a contratação de empresa para prestação de serviços reprográficos, a fim de atender às necessidades da Sesacre.

Dentre os serviços que serão prestados, estão os de impressão gráfica de outdoor, banner em lona, crachá, adesivo automotivo e cartazes. O valor total do presente contrato é de R$ 594.202,00 (quinhentos e noventa e quatro mil duzentos e dois reais), e terá validade até o dia 31 de dezembro de 2018. O termo entra em vigor na data de sua publicação.