Governo do Estado apoia realização do Carnavale em Brasiléia

O PSC mexeu novamente no tabuleiro da sucessão estadual ao lançar o Pastor e jornalista, ex – humorista que, há um mês estudava convite para disputar vaga de senador.

Klemer o foi um dos artífices do convite que o Partido Social Cristão fez a que a Senadora Mailza Assis deixasse o Progressistas para, com o apoio da Executiva Nacional, assumir a liderança da Legenda, e garantisse direito negado a ela pelo grupo político do governador Gladson Camelí de concorrer à reeleição.

Templo Sede da Assembleia de Deus, onde havia iniciado campanha em Fevereiro passado, que, agora, recuava, mas que convidara Klemer a ” seguir com a pré – candidatura ao Governo, defendendo bandeiras cristãs”.

Ao discursar para os líderes da maior Igreja Evangélica do Estado, Robson revelou que Klemer tem apoio do PSC Nacional e decidirá os rumos que a Agremiação tomará a partir de agora.

O PSC teria propostas de alianças em estudo, inclusive do MDB, para compor com a Deputada Federal Mara Rocha a chapa majoritária.

O mais recente pré-candidato lançado à sucessão de Gladson Camelí entrou para a história das campanhas eleitorais em 2012, ao protagonizar os programas da extinta Frente Popular com esquetes de Humor que satirizaram o então candidato a prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, imortalizando o bordão ” Hay boca non!” e a ” Vaca mecânica”, e catapultando o petista Marcus Alexandre à vitória.

Notável na Imprensa, Antônio Klemer é pioneiro em programas de rádio e TV, e trabalhou como humorista na Record, CNT, BAND RIO, na Super Rádio Tupí (Rio) e no MultiShow, ao lado de Tom Cavalcante e Adriane Galisteu. É casado há 40 anos com a Missionária assembleiana Fátima Batista, tem 3 filhos, netos e bisnetos, e a acesdência indígena na localidade chamada Paraná dos Mouras, na pequena cidade de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá.

