O novo Governo do Estado do Acre cumpriu com o que havia anunciado, pagando em dia o salário do funcionalismo público, ao depositar mais de R$ 207 milhões do pagamento de salários, nesta quinta-feira, 31.

O esforço é descomunal para sanar as dívidas, enxugar a máquina estatal, equilibrar as contas e fazer o estado crescer, permitindo a valorização do servidor público. O compromisso, a valorização e o respeito com o servidor são algumas das marcas da nova gestão.

Mesmo diante da atual situação financeira e assumindo uma dívida da gestão anterior, o governador Gladson Cameli não mediu esforços para a quitação dos R$ 70 milhões que ficaram pendentes da segunda parcela do décimo terceiro salário, do funcionalismo público estadual.

“Hoje, o maior desafio dos governadores é manter o equilíbrio fiscal, porque o problema dos estados é com a folha de pagamento e com outras despesas com pessoal, como as [despesas] previdenciárias”, explica Raphael Bastos, secretário de Estado de Planejamento.

Quanto ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro, os funcionários públicos que ganham até R$ 1 mil serão os primeiros contemplados com o recebimento do remanescente. O valor será pago de forma integral no próximo dia 28 de fevereiro. Já os servidores com menores remunerações terão prioridade no pagamento.

A Reforma Administrativa do Governo Gladson Cameli, já devidamente aprovada na Assembleia Legislativa, representa o aceno claro de que a nova administração estadual está preocupada com o saneamento das contas públicas, assim como já fazem estados como Minas Gerais, por exemplo, para que cada centavo economizado repercuta em mais investimentos em obras de infraestrutura e no fortalecimento de pastas sensíveis, como a Saúde e a Segurança.

