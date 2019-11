Em uma de suas primeiras agendas depois de retornar da China, governador esteve com o servidores da OCA, no centro de Rio Branco, onde assinou ordens de serviços e termo de cooperação para reeducandos trabalharem

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, assinou ordem de serviço para a reforma da sede da Organização de Centrais de Atendimento (OCA) e formalizou convênio de cooperação para usar a mão de obra dos reeducandos do Sistema Prisional do Acre na própria OCA, na manhã desta quinta-feira, 31. Cerca de R$ 1,5 milhão será investido nas obras de recuperação da superestrutura, por onde passam até oito mil pessoas por dia e oferece 749 serviços. A revitalização faz parte do cronograma do Governo do Estado do Acre quando ainda na transição da gestão passada para a atual, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019.

Como é de costume, o governador Gladson Cameli iniciou seu discurso agradecendo a Deus e aos servidores da Organização, e foi aplaudido pelos funcionários ao lembrar que nesta quinta-feira, 31, o governo depositou a última parcela do décimo terceiro de 2018, cujo pagamento tinha sido negligenciado pela administração petista que antecedeu o seu governo.

“Hoje, dia 31, terminamos de honrar com a última parcela do décimo e faremos, nesta sexta-feira, dia 1º, onze meses de gestão focados, principalmente no saneamento de nossas finanças, compromissado com vocês, servidores. E digo mais: o que eu puder fazer para melhorar as condições de trabalho para os nossos servidores públicos eu vou fazer”, afirmou Cameli, ao lado da secretária titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Maria Alice de Araújo, e do presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Lucas Gomes.

“Quero dizer que estamos muito felizes de oferecer um ambiente reformado em um mês e meio num prédio que já tem dez anos de uso. Tanto vocês, servidores, quanto a nossa população merecem um espaço que seja confortável e funcional”, ressaltou a secretária Maria Alice de Araújo.

As obras terão prazo de 75 dias e serão gerenciadas pela Seplag, pasta da qual a OCA é subordinada, possibilitando que o telhado e o forro sejam recuperados e eliminando problemas como o gotejamento de água no seu interior, em dias de chuva. Esta primeira reforma levará 60 dias, enquanto que outros quinze dias serão destinados à revitalização do sistema de climatização.

“Estaremos ressarcindo ao estado com o trabalho dos reeducandos”

O presidente do Iapen, Lucas Gomes, lembrou do benefício grandioso que é permitir que os presos do Sistema Penitenciário do Acre possam trabalhar na OCA e também no prédio principal da Secretaria de Planejamento, no Palácio das Secretarias. A iniciativa tem como objetivo a redução da despesa pública e a assistência social ao reeducando, possibilitando a sua reintegração à vida em liberdade.

“É uma honra para nós do Iapen firmar parcerias desta natureza, porque é bom para a sociedade e permite colaborar para reduzir um dos maiores problemas do estado, que são as despesas públicas. Com o trabalho dos reeducandos estaremos ressarcindo o estado das despesas que o preso acarreta e ainda retirando-o da ociosidade. Por isso, vamos gerar mais economia e bem-estar ao apenado”, destacou Lucas Gomes, frisando que os serviços dos presos já são amplamente usados na limpeza de vias urbanas e parques em Rio Branco.

Pelo menos 21 órgãos estão presentes na OCA, garantindo 749 tipos de atendimento, pelos 285 funcionários que trabalham para oferecer o melhor atendimento a pelo menos oito mil pessoas que passam diariamente pela instituição.

