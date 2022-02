Governo e Prefeitura de Brasiléia inauguram Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre

Na manhã desta quinta-feira (24) foi inaugurado o Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre.

O CIMA é fruto de parceria entre governo do Estado e Prefeitura de Brasiléia e tem como objetivo integrar diversos serviços públicos.

A reforma e construção do espaço foi realizada através da parceria entre governo do Estado e a prefeitura de Brasiéia, através de apoio c do Banco Interamericano de Desenvolvimento ( BID), Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ( BIRD), Programa de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia ( PDSA) e o Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (PROSER).

Participaram da solenidade de abertura a prefeita Fernanda Hassem, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Israel Milani, Deputada federal Vanda Milani, presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior, representante da Defesa Civil do Estado, Coronel Carlos Batista, Doutor Juliandro Martins, representando a procuradoria geral do Estado, Vice-prefeito de Epitaciolândia, Antônio Soares, vereadores Rogério Pontes, Elenilson Cruz e Marquinhos Tibúrcio, secretários e autoridades estaduais e municipais, imprensa e comunidade local.

Este é o primeiro Centro Integrado de Meio Ambiente entregue à população, e nos próximos dias serão inauguradas mais duas unidades.

Para a Deputada Federal Vanda Milani, o Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre, vem proporcionar cidadania a população rural.

“Estamos inaugurando hoje o Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre, um trabalho autorizado pelo Governo do Estado com apoio de órgãos internacionais e com o secretário Israel Milani à frente, ele sonhou com esse dia. A descentralização dos serviços ambientais é uma forma de garantir cidadania a população rural de resolver seus problemas ambientais sem ter que se destacar até a capital”, disse a deputada.

A prefeita, Fernanda Hassem destaca a parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado na implantação do Centro Integrado. “Hoje o governador Gladson Cameli e o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Politicas Indígenas, Israel Milani, fazem uma entrega importante para a nossa comunidade, que vai comportar vários órgãos ambientais nucleados em um só lugar. A prefeitura de Brasiléia entrou com a cessão do terreno e de servidores, uma parceria necessária para que esse órgão pudesse funcionar”, falou.

O secretário Israel Milani fala a respeito da implantação do CIMA na Regional do Alto Acre. ” São ações como essa que tem feito nossa gestão ser exemplo no país inteiro. A implantação do Centro Integrado descentraliza e desburocratiza a política ambiental, tornamdo-a mais próxima do agricultor e do homem do campo. Iremos realizar a inauguração de mais dois centros, em Feijó e Cruzeiro do Sul”, finalizou o secretário.

