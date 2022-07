Governo e Prefeitura garantem obra de ampliação da rede de abastecimento de água no bairro Km 02

O Governo do Acre, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, e em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, iniciou as obras de ampliação da rede de água que vai atender cerca de 120 famílias no Bairro Km 02. A ação era uma reivindicação antiga dos moradores da localidade, que sofrem com ligações clandestinas e improvisadas.

“Esse bairro existe há mais 15 anos e agora que estamos vendo os benefícios chegarem. Tivemos agora a inalação da rede elétrica e dessa vez vamos ter o problema da água resolvido”, comemorou o morador Raimundo Gomes.

Os trabalhos de inalação das tubulações devem demorar algumas semanas. A execução da obra é feita em parceria entre o Governo e a Prefeitura que somam forças para atender a população.

Presente no ato de lançamento da obra, o prefeito Jerry Correia agradeceu ao Governo por atender mais essa reivindicação e garantiu mais investimentos para aquele bairro.

“Quando assumi a prefeitura estive aqui para ouvir os moradores. Eles reivindicaram três coisas: água, energia elétrica e pavimentação de rua. Graças a Deus já conseguimos atender em apenas um ano e seis meses de gestão dois desses pedidos. E quero afirmar que já temos recursos garantidos para iniciar a recuperação das ruas deste bairro que ficou tanto tempo no abandono”, disse.

