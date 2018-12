“Próximo governador não terá dívidas conosco”

O Governo do Acre entrou em acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre (Sintraba). A trégua pedida pelo Gabinete Civil para que não houvesse manifestações por parte da categoria nesta segunda foi obedecida. Desde o início da manhã, a chefe do gabinete Civil, Márcia Regina, com representantes da Sefaz e da direção do Deracre, avaliavam a possbilidade de pagar o que deviam aos motoristas.

“Conseguimos um bom acordo sem briga”, comemorou o presidente do Sintraba, Júlio Faria. O sindicalista não quis adiantar quanto foi o acordo. Sabia-se previamente que a dívida do Governo do Acre era de R$ 5 milhões. Mas, indiretamente, Faria já deu uma indicação. “Com a nossa categoria, o futuro governador não terá nenhuma dívida, não vai ficar devendo nada. Agora, quanto às outras categorias, às outras empresas e fornecedores, não sei informar”.

Havia muita expectativa quanto ao possível protesto dos caminhoneiros por causa do comércio natalino. Sem o pagamento do décimo terceiro, com o dia 24 sendo em uma segunda-feira e um dia chuvoso, o protesto poderia tornar mais grave o cenário de crise nas vendas.

