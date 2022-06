Governo entrega mil novos computadores para Instituições Públicas

Nesta semana, durante os dias 21 a 24 de junho, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), esteve presente no município de Epitaciolândia capacitando profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Por meio da coordenação estadual de Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil, técnicos de Brasiléia e Epitaciolândia foram qualificados com conhecimentos acerca do cadastramento de famílias aos programas assistenciais do governo federal.

Lidiane Moreno, coordenadora do Programa Auxílio Brasil, assegura que os técnicos municipais estão aptos a realizar entrevistas com a população, coletando dados conforme orientações e normativas do Ministério da Cidadania. “Esse apoio do Estado próximo aos profissionais do município é imprescindível para um melhor atendimento à população e funcionamento ideal da política de assistência social no Acre”, discorre.

Ela também enfatizou sobre a importância do Cadastro Único, por ser porta de entrada para mais de 20 programas sociais e um instrumento de identificação das famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça a realidade socioeconômica de cada uma delas.

