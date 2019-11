O chanceler Longaric disse que não há perseguição a nenhuma autoridade e “não há mandado de prisão para ninguém”.

Sete Páginas Digitais / La Paz

A chanceler Karen Longaric anunciou hoje que o governo entregou cinco condutas seguras para a família do ex-ministro da Presidência, Juan Ramón Quintana; Ele esclareceu que não há necessidade de ex-autoridades solicitarem tais autorizações porque não são políticos perseguidos.

“Hoje entregamos cinco passagens seguras para a família de Quintana, para que eles possam deixar o país. Ele não está lá (Quintana), apenas sua família”, disse Longaric.

Ele também indicou que não há perseguição a nenhuma autoridade e “não há mandado de prisão para ninguém”.

O Ministério das Relações Exteriores informou na terça-feira que três salvaguardas são processadas para ex-autoridades do governo de Evo Morales, descartando então que algumas delas eram para o ex-ministro.

Quintana foi o operador político mais importante na gestão do Movimento Socialismo. Sobre ele pesam as acusações de intervenções violentas no Hotel Las Américas de Santa Cruz, no caso do terrorismo e de liderar a violenta repressão de Chaparina em 2010 contra indígenas de Tipnis.

