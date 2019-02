Informação falsa vem circulando em grupos de WhatsApp como se fosse nova

O governo do Acre desmentiu, por meio de nota, a notícia de um suposto concurso do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), que vem circulando pelos grupos de WhatsApp desde a última terça-feira (5). Ainda não se sabe que tipo de golpe tenta ser aplicado com a notícia, mas a Secretaria de Comunicação alerta a população para que tenham cuidado.

Veja a nota na íntegra:

ATENÇÃO PARA NOTÍCIA FALSA

NÃO HÁ CONCURSO NO DERACRE; INFORMAÇÃO INEXISTE

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra) informa que são falsas as notícias de concurso público no Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre).

A mensagem falsa começou a ser veiculada nos grupos de WhatsApp, nesta quarta-feira, 6, e tenta passar a ideia de que a autoria é do “Portal do Governo do Estado do Acre”. Não é.

Segundo o diretor-presidente do Deracre, Ítalo Medeiros, o concurso que vem sendo anunciado como novo já aconteceu em 2014. “Queremos que as pessoas estejam cientes de que não temos nenhum concurso em andamento. Não há nada nesse sentido. Tudo que está sendo replicado é falso”, assegurou Medeiros.

Secretaria de Estado de Comunicação