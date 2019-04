Haverá competições de atletismo, basquete, futsal, ginástica rítmica, handebol, natação, vôlei de areia e xadrez. Só em Rio Branco, mais de 4 mil alunos serão alcançados.

Os Jogos Escolares do Acre, edição 2019, foram abertos oficialmente nesta quinta-feira, dia 25, durante uma cerimônia realizada no Ginásio Coberto, na Sobral, em Rio Branco. Ao todo, 25 mil estudantes da rede pública e privada devem se envolver no projeto.

As disputas vão acontecer em várias modalidades, começando pelos municípios, nas etapas locais. Haverá competições de atletismo, basquete, futsal, ginástica rítmica, handebol, natação, vôlei de areia e xadrez. Só em Rio Branco, mais de 4 mil alunos serão alcançados.

Após 2 anos, maior evento esportivo do Estado é retomado na administração Gladson Cameli

O coordenador do Departamento de Esportes do Estado, Junior Santiago, nesse ano há a inclusão da rítmica na lista de modalidades dos Jogos Escolares. O gestor do desporto acreano garantiu também que há um esforço contínuo para que os vencedores da etapa estadual possam viajar ao Tocantins, onde será a etapa nacional dos jogos.

“Este é o maior evento esportivo do nosso Estado e esta parceria que conseguimos fazer com todas as escolas e os atletas envolvidos é muito gratificante porque o esporte é um instrumento social capaz de transformar a vida dos nossos jovens”, frisou.

Santiago disse mais, o Governo do Acre vai desembolsar mais de R$ 1 milhões para realizar os jogos, e nesse valor já estão incluídas as despesas dos alunos-atletas nas etapas Norte e Nacional dos Jogos Escolares da Juventude.

“A expectativa para este ano é a melhor possível graças ao empenho do governador Gladson Cameli que não mediu esforços para a realização dos Jogos Escolares. Este é o maior evento esportivo do nosso Estado e esta parceria que conseguimos fazer com todas as escolas e os atletas envolvidos é muito gratificante porque o esporte é um instrumento social capaz de transformar a vida dos nossos jovens”, frisou.

Diferente de anos anteriores, o investimento de R$ 1,2 milhões por parte do Governo do Estado demonstra o comprometimento para com a juventude acreana e assegura os recursos necessários para a realização da fase estadual dos Jogos Escolares, assim como o envio de atletas para a disputa das etapas Norte e Nacional dos Jogos Escolares da Juventude.

As competições estão de volta, já que nos últimos dois anos, os Jogos Escolares não foram realizados pelo governo Sebastião Viana.

