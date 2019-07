A jornalista Renata Brasileiro passa a comandar a Agência de Notícias do Acre. O nome dela foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 3. Ela era assessora do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) e agora, passa a integrar a equipe de Comunicação do governo.

Ao que parece a Comunicação de Gladson Cameli tem encontrado dificuldades. Em seis meses de mandato, já são três a ocupar o cargo de chefe de Departamento para conduzir a Agência de Notícias do Acre.

O primeiro a conduzir a Agência pós-Tião Viana foi o jornalista Resley Saab. Ele era indicação do ex-deputado Ney Amorim (PT). Resley Saab deixou o cargo antes mesmo de Ney Amorim ser exonerado do governo. Ocupa atualmente a função de repórter.

Em substituição a Saab, veio da Prefeitura de Rio Branco, a jornalista e professora universitária Cleide Elizabeth Passos dos Santos. Ela ajudava na Comunicação de Socorro Neri, mas foi convidada para integrar o time de Gladson Cameli, o que parece que não deu certo. A exoneração dela também foi publicada no DOE de hoje.

