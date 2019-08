O objetivo é que seja mantido o benefício do desconto de até 90% no valor da tarifa de energia elétrica para a classe

O Governo Federal e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estão convocando consumidores de todo o país, classificados como rural, que exercem atividade agrícola e rural ligados à irrigação e aquicultura, e possuem descontos tarifários na conta de energia elétrica, para atualizarem o cadastro junto à concessionária de energia da sua região.

No Acre, o recadastro está sendo realizado exclusivamente nas agências da Eletroacre, por meio de convocação por região. Para 2019, os clientes de Acrelândia, Assis Brasil, Xapuri, Brasiléia Epitaciolândia, Plácido de Castro e as Vilas Campinas e Redenção , têm até 31 de outubro para procurarem a agência de atendimento da Eletroacre da sua cidade. A atualização garante a permanência do benefício, que dá descontos que variam de 10% até 90%.

Entre essas classes se enquadram, por exemplo, consumidores que exercem atividades como agropecuária rural ou urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, serviço público de irrigação rural, escola agrotécnica e aquicultura.

Para o governo, o objetivo da convocação é revisar a documentação para conceder o desconto apenas para aqueles que estiverem enquadrados nas respectivas classes. Os consumidores das cidades convocadas que não comparecerem para atualização dentro do prazo definido perderão automaticamente o desconto.

Para se recadastrar, os clientes devem procurar a agência da Eletroacre da sua cidade até 31 de outubro portando os documentos específicos para a sua categoria, que variam entre rural e irrigante ou serviço público. Para saber quais são os documentos necessários ou tirar qualquer dúvida, basta ligar gratuitamente para o 0800 647 7196 ou acessar www.recadastramentoenergisa.com.br.

A lista com a convocação das demais cidades atendidas pela Eletroacre e o calendário com as datas de recadastro para cada região serão divulgadas em janeiro de 2020.

