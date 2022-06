Governo Federal envia recurso para o Acre investir nas instalações de escolas em tempo integral

Tudo começou com a Covid-19. Após procurar um médico acreditando estar com sequelas do coronavírus, o policial penal Fernando Souza Araújo descobriu que estava com um câncer no rim. A indicação dos médicos, no seu caso, é a realização de uma cirurgia que custa R$ 22 mil.

Para ajudar nos custos com o tratamento, ele está realizando um bingo beneficente com um prêmio nada convencional para sorteios dessa natureza: uma casa no Conjunto Universitário. O valor da cartela do bingo custa R$ 100,00 e sorteio acontecerá de forma on-line e presencial, no próximo dia 9 de julho, às 11h30, na Associação dos Praças do Corpo de Bombeiros (CBMAC).

Importante frizar, segundo Fernando, que as pessoas que comprarem as cartelas devem acompanhar o sorteio e se for on-line, deve se manifestar na live. “É um bingo, portanto as pessoas precisam marcar a cartela e em caso de vitória, se manifestar, seja presencialmente ou pela internet”, afirmou.

A covid-19 não causou o câncer, afirma Fernando, mas foi por causa da doença que ele passou a ter sintomas e resolveu procurar ajuda. “No auge da pandemia peguei covid e as dores lombares começaram. Mesmo depois de curado, as dores lombares permaneceram. Fui fazer exames, procurar médicos e foi constatado um nódulo no rim esquerdo”, contou Fernando.

O policial disse que já passou por tratamento contra um câncer de pele e que também tem casos de câncer na família. “Eu já tratei um câncer de pele no Hospital do Amor e dois irmãos meus faleceram com câncer. Bem, como tenho duas casas, resolvi bingar uma delas para poder pagar pelo tratamento”, finalizou.

Ele pede ajuda dos amigos, familiares e da comunidade em geral. Confira mais informações e os pontos de venda:

