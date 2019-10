O Deputado federal Alan Rick (DEM) teve R$ 2.416.000,00 de suas emendas individuais descontingenciadas pelo Governo Federal no início desta semana, graças a liberação de recursos do Orçamento Geral da União. Também foram desbloqueadas emendas de bancada.

O pagamento dos valores foi devido à melhora na previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano, que saltou de 0,81% para 0,85%; ao aumento na arrecadação; e aos dividendos e participações repassados à União pelas empresas estatais.

Com isso, estão garantidos R$ 150 mil para compra de viatura para o policiamento ostensivo da PRF nas Rodovias e Estradas Federais, visando o combate à violência e fiscalização; R$ 150 mil de Teto MAC para a Secretaria de Saúde do Acre, que receberá também R$ 486 mil para complementar os recursos para a reforma do Hospital Dr. Ary Rodrigues, em Senador Guiomard; R$ 250 mil para incremento de PAB (Programa de Assistência Básica em Saúde) em Cruzeiro do Sul e mais R$ 100 mil para Senador Guiomard.

O parlamentar acreano também assegurou mais R$ 180 mil para aquisição de uma ambulância para Rio Branco; R$ 250 para aquisição de mais um trator e implementos para a Prefeitura de Mâncio Lima; R$ 550 mil para aquisição de uma Motoniveladora para a Prefeitura de Feijó e R$ 300 mil para aquisição de equipamentos para o setor rural em Assis Brasil.

“Temos trabalhado de maneira incessante para garantir recursos para a melhoria dos sistemas de segurança, saúde e agricultura do Estado. Com o descontingenciamento desses R$ 2,4 milhões neste mês, asseguramos recursos fundamentais para o governo do Estado, prefeituras do interior do Estado e para a capital Rio Branco”, destaca Alan Rick.

