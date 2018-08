O governo do Acre anunciou que irá gastar mais R$ 165 mil com serviços de locação de transportes rodoviários que visa atender às necessidades da Secretaria de Educação e Esporte (SEE). A licitação foi divulgada na edição desta terça-feira (28) do Diário oficial do Estado (DOE).

De acordo com a ata de preços n° 063/2018, o valor total do contrato custará aos cofres públicos R$ 165.700, 00 (cento e sessenta e cinco mil e setecentos reais).

Conforme detalhes do contrato, os ônibus terão capacidade para atender 40 passageiros diariamente. Já os micro-ônibus, atenderão somente 24 passageiros por dia.

As rotas dos veículos serão realizadas em Rio Branco e no interior do estado (municipal e intermunicipal). A validade do presente contrato é de um ano.