Governo implanta e amplia serviço de fisioterapia no Into

Uma colisão entre dois carros deixou o motorista Carlos Augusto da Silva, de 50 anos, ferido e a BR-364 parcialmente interditada na tarde desta segunda-feira, 10, nas proximidades do antigo Pinicão, na região do Universitário em Rio Branco. O acidente envolveu um carro modelo Fiat Pálio, de cor preta e um modelo Voyage de cor branca.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, os dois motoristas trafegavam no mesmo sentido, bairro-centro, quando o Voyage colidiu na traseira do Fiat Palio. Com o impacto, ambos os veículos ficaram danificados. Os motoristas permaneceram no local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao motorista do veículo Pálio, Carlos Augusto, que foi encaminhado com um corte na cabeça à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Baixada da Sobral.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. Os veículos foram removidos por um guincho e a BR-364 ficou totalmente liberada. A PRF informou ao ac24horas que o motorista do Fiat Pálio não era habilitado e o documento do veículo estava atrasado.

