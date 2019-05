Teve início na cidade de Brasiléia nesta segunda-feira, dia 27, através da Secretaria Estadual de Educação, sob coordenação do Núcleo de Educação do Município, o curso de Informática Básica, através do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), que promove o suporte técnico-pedagógico e a formação de professores, gestores, alunos e comunidade, para a utilização pedagógica das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas da Rede Pública de Ensino.

As atividades são oficinas que tem por objetivo desenvolver habilidades e motivar a participação dos alunos e comunidade em geral. Segundo a coordenadora do NTE em Brasiléia, Alda Pacheco, se deu início para duas turmas no Centro de Educação Permanente (CEDUP) em Brasiléia, onde os alunos terão aulas básica e introdução à informática.

Esse curso já está acontecendo nas unidades do Instituto Sócio Educativo do Acre, onde visa tirar os jovens das áreas de risco, lhes oferecendo conhecimento e formação para que possam buscar trabalho e ajudar no seu crescimento profissional, pessoal na inclusão digital.

“A finalidade do Curso, é de oferecer conhecimento na área de informática para o maior número de pessoas possível, seja da comunidade em geral ou estudantes. Qualquer pessoa acima de 12 anos de idade poderá participar nos procurando para fazer sua inscrição e a carga horaria será de 40 horas”, destacou Alda Pacheco.

A abertura do curso contou com a presença da Coordenadora do Núcleo de Educação de Brasiléia, Silvia Pacheco, professores e alunos das primeiras turmas do curso. As pessoas interessadas poderão buscar mais informações no Cedup, localizado no centro de Brasiléia, no horário comercial.

