O trecho a partir do Parque Chico Mendes em Rio Branco até a entrada do município de Senador Guiomar, na Rodovia AC-40, começou a ser recuperado nesta sexta-feira, 10.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano, Thiago Caetano, as obras emergenciais neste trecho devem ser concluídas o mais rápido possível.

“Tivemos o cuidado de orientar a empresa a usar um maior número de máquinas que o normal, justamente por se tratar de uma região com grande volume de tráfego, onde passam muitas pessoas vindas de outros municípios”, explicou.

Com a chegada do verão amazônico devem se intensificar as frentes de serviços em todo o estado.

“A necessidade é grande e urgente. E o governador Gladson Cameli pede empenho e dedicação em dobro para que os serviços aconteçam com a qualidade e a urgência que a população exige”, disse Caetano.

