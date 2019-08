O Governo do Estado do Acre paga nesta quarta-feira, 28, o salário dos servidores públicos. São mais de R$ 264 milhões que irão fomentar a economia do estado. O calendário previa que o pagamento seria feito no último dia útil do mês, porém o governador Gladson Cameli anunciou a antecipação.

O pagamento antecipado do salário tem sido uma das metas da atual gestão, que busca contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população e com o aquecimento da economia local. Com esse propósito, o governo reafirma o processo de valorização dos servidores públicos.

O governo garante, ainda, o pagamento da sétima parcela correspondente à metade do valor do 13º salário referente a 2018, que não foi paga na gestão anterior, totalizando mais de R$ 7 milhões. Neste mês, mais de 1.900 servidores terão o valor depositado. As parcelas começaram a ser pagas aos funcionários públicos em fevereiro deste ano e a dívida será totalmente quitada no mês de outubro.

“Assumimos o compromisso de honrar com o pagamento dos servidores. Pagando a dívida herdada do governo anterior. Nosso esforço é para pagar os servidores em dia, prova disso, é que já quitamos a metade do décimo terceiro deste ano, e estamos pelo segundo mês consecutivo, adiantando o pagamento dos servidores”, destacou o governador Gladson Cameli.

Comentários