A divulgação dos contratos saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

SAIMO MARTINS

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), anunciou a contratação de medicamentos e equipamentos para realização de cirurgias, que visa suprir as necessidades do Hospital Regional do Alto Acre e demais unidades de saúde do estado. A divulgação dos contratos saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (19).

Os contratos ocorreram sem necessidade de licitação devido as necessidades que os hospitais enfrentavam, desde o fim da gestão passada.

De acordo com ADA nº 19/19 os medicamentos adquiridos, são de alta criticidade destinados a atender as necessidades das unidades de saúde das Regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Juruá/Tarauacá Envira, pertencentes à rede hospitalar do Estado.

O valor total do contrato é de R$ 738.048 mil, com preço fixo e irreajustável. A empresa deverá entregar os materiais, com as especificações e as quantidades dispostas na planilha.

A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura, e ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários, a saber, 31/12/2019, com fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.

Comentários